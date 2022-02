"Dr Strange 2" s'offre un nouveau teaser avec le retour d'un X-Men

"Doctor Strange Multiverse of Madness" a le droit à une nouvelle bande annonce.

par Team Mouv'

La deuxième bande-annonce de Doctor Strange Multiverse of Madness vient de sortir ce dimanche 13 février.

Une bande annonce explosive !

Ce deuxième volet semble reprendre là où Spider Man : No Way Home s'est arrêté, le Dr Stephen Strange, incarné par Benedict Cumberbatch, faisant face aux conséquences qu'il a causés dans ce film. "J'ai fait ce que j'avais à faire pour protéger notre monde", déclare-t-il dans le teaser, ce à quoi son acolyte devenu le Sorcier Suprême, Wong (joué par Benedict Wong), répond : "Vous ne pouvez pas tout contrôler, Strange. Vous avez ouvert la porte entre les univers, et nous ne savons pas qui ou quoi va la franchir." Strange se tourne alors vers Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) pour l'aider, sachant qu'elle a elle-même ouvert le multivers lors des événements de WandaVision.

En guise de surprise, certains internautes ont remarqué la présence du professeur X des X-Men, Charles Xavier. “Nous devrions lui dire la vérité”, entend on son interprète, l’acteur américain Patrick Stewart, dire à Benedict Cumberbatch et ainsi relancer une rumeur autour du retour de Charles Xavier / Professeur X.

Rendez-vous donc le 6 mai pour découvrir ce qu'il se passe derrière cette bande annonce.