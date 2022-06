DJ Snake rend hommage à l'Algérie avec son nouveau clip

DJ Snake au coeur de ses racines algérienne dans son clip "Disco Maghreb".

À travers son nouveau morceau Disco Maghreb, accompagné d'un visuel typique de l'Algérie, DJ Snake rend hommage à ses origines et au traditionnel raï algérien.

1,2,3 viva l'algérie

Ce mardi 31 mai, DJ Snake dévoilait son tout nouveau single intitulé Disco Maghreb et dont son nom, au delà de d'être un clin d'oeil à la maison de disque du même nom, géré par Boualem Disco Maghreb, révèle à lui seul ce que le producteur a voulu retranscrire au gré de cette musique. En effet, c'est au travers de sonorités orientales et ensoleillées que le morceau honore les racines de l'artiste parisien.

Mêlant avec perfection son style de prédilection qu'est l'électro avec le raï, la musique phare du maghreb, ce nouveau morceau a été "imaginé comme un pont entre les différentes générations et origines, reliant l’Afrique du Nord, le monde arabe et au-delà… C’est une lettre d’amour aux miens", comme déclaré par DJ Snake sur Twitter.

Accompagnant le titre d'un visuel typique, tourné dans l'ouest algérien, coloré et énergique, à l'image du raï, ce morceau est rythmé par le gasba (instrument à vent traditionnel) et par les pas de danse d'hommes, de femmes et d'enfants du pays. Un clip qui se terminent sur des notes du légendaire Cheb Khaled.

Entre tradition et modernité, voilà une belle manière pour l'artiste français le plus écouté au monde, de traduire son attachement aux terres de ses ancêtres de faire découvrir à son public, la culture de son pays.