Disiz et Damso dévoilent enfin leur sublime feat "Rencontre"

Attendu depuis de nombreuses années, la collaboration entre Disiz et Damso est enfin disponible et elle s'appelle "Rencontre".

par Team Mouv'

Rencontre est enfin là, la collaboration qui réunie Disiz et Damso se dévoile avec le clip, à quelques heures de la sortie de l'album L'Amour de Disiz, prévu pour ce vendredi 18 mars.

Si les deux hommes sont des pointures dans leurs propres univers, ils ont réussi à sublimer cette rencontre en nous proposant un morceau à l'atmosphère singulière. Le titre s'ouvre avec un couplet chantonné par Damso, suivi de Disiz qui vient lui-aussi sublimer le track. Le morceau prend une autre tournure à la moitié, lorsque la production change pour évoluer vers quelque chose de plus enjoué. La rencontre est magnifique, le visuel réalisé par Yagooz l'est aussi, et le clip est disponible ci-dessus.

Comment est née cette rencontre ?

Dans Le Code sur Apple Music, Disiz est revenu sur les origines de cette collaboration. Il confie que c'est d'abord Damso qui est venu vers lui, et qu'ils ont enregistré plusieurs morceaux qui devaient à l'origine figurer sur *Ipséité. Et si les quelques titres qu'ils ont enregistrés n'ont "pas pu sortir", l'auteur de Pacifique* a décidé de rappeler son collègue belge pour ce nouvel album.