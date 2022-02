Direction l'espace avec Doja Cat dans son clip "Get Into It (Yuh)"

Doja Cat dévoile un nouveau clip : celui de son morceau "Get Into It (Yuh)".

par Team Mouv'

Doja Cat cartonne avec son album Planet Her et son audience sur la plateforme de streaming musicale est au rendez-vous. Elle cumule près de 63,6 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify et de nombreuses chansons de son album Planet Her ont atteint le seuil des 100 millions de streams. L'artiste a ainsi dépassé Drake notamment.

Son troisième album Planet Her est sorti en juin 2021 et signe la consécration de Doja Cat. La jeune femme est toujours en tête des ventes des albums R&B outre-Atlantique. Le succès de Planet Her est porté par des hits comme Woman ou encore Kiss Me More featuring SZA.

Doja Cat en héroïne dans son vaisseau

Plus de 6 mois après la sortie de son opus, l**a chanteuse et rappeuse nous offre un nouveau visuel complétement fou, celui de son titre *Get Into It (Yuh)*.** Dévoilé le 31 janvier 2022, le clip comptabilise déjà plus de 4 millions de vues et est en tendance sur YouTube !

Et pour cause, Doja ne fait pas les choses à moitié et a envoyé un clip cosmique, coloré et pelin de chorégraphies où elle est mise en scène dans des tenues futuristes à bord d'un vaisseau spatial bien girly, dans la lignée de l'univers qui la caractérise. Dans la vidéo, Doja est à la recherche de son chat Starscream, kidnappé par des extraterrestres et on voit comment elle va le sauver.