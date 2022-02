Dinos dévoile le somptueux clip de "Deïdo"

Ce jeudi 10 février, Dinos a dévoilé le magnifique clip de son récent titre "Deïdo".

par Team Mouv'

Alors qu'il dévoilait un EP de trois morceaux le 25 janvier dernier, Dinos a dévoilé ce jeudi 10 février le clip de son morceau Deïdo, dans lequel il a par ailleurs annoncé le nom de son prochain album L'hiver à Paris.

Nathalie Canguilhem à la réal'

Le 25 janvier dernier, Dinos a régalé ses fans et a réchauffé notre hiver avec son EP Aquanaute. Celui qui avait garanti qu'aucun hiver ne se fera sans lui a envoyé un projet et des morceaux à son image alliant puissance et mélancolie. Et pour faire suite à son titre Deïdo, Nosdi Pichichi a dévoilé son visuel à la direction artistique plutôt incroyable et réalisé par une femme de renom.

En effet, Dinos a fait appel à Nathalie Canguilhem pour la réalisation de ce clip à la fois somptueux mais aussi assez psycho. C'est à travers un visuel tout en noir et blanc que Nathalie Canguilhem, célèbre réalisatrice qui a déjà prêté son oeil à de nombreux rappeurs dont Dosseh, Booba ou encore Sefyu mais aussi à des maisons de luxe notamment Saint-Laurent, a imagé cette atmosphère pour le moins enivrante.

Un chef-d'œuvre visuel incroyable, à la hauteur du morceau.