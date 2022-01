Derk16 célèbre sa "signature" avec le clip d'#Alim6

Le rappeur marseillais Derk16 est de retour, avec le sixième morceau de la série #Alim, intitulé Signature. L'occasion pour lui de fêter une bonne nouvelle.

Signature, un titre qui fait écho à l'actualité de l'artiste . Il vient de devenir la première signature des labels Belem Music et Némé­sis Musik . Derk16 fête donc la nouvelle musicalement et seul cette fois - ci, avec le sixième épisode de la série # Alim. Sur cette dernière, il avait précédemment invité des pointures du rap français, à l'image d'Elams, Kery James ou Alonzo.

Bien qu'originaire de Marseille, ce sont les rues de Paris qu'il a choisi pour illustrer ce morceau . Le clip est signé Anthony Konaté et AllEyezOnIt. Fidèle à son habitude, Derk16 allie rap et chant, accompagné de son micro vintage, devant une supérette de nuit . Au premier abord improbable, le lieu et ses lumières réussissent à créer une atmosphère féérique.

C'est la première fois que Derk16 tourne ses Alims ailleurs que dans la cité phocéenne . Serait - ce l'influence du Classico Organisé, sur lequel on pu l'entendre pour le morceau Barrio ? Ou d'autres projets sont - ils en cours dans la capitale pour le rappeur ? Les plus observateurs auront reconnu Fianso parmi les clients de l'épicerie. Réponse au prochain Alim.