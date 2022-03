Da Uzi et Gazo s'unissent sur le très bon "On se reverra plus"

Da Uzi et Gazo dévoilent leur première collaboration "On se reverra plus".

À quelques jours de la sortie de son 4ème album Le chemin des braves prévu pour le 1er avril, DA Uzi nous fait plaisir en dévoilant un nouveau single en compagnie de Gazo.

Intitulé On se reverra plus, le morceau est la première rencontre musicale entre les deux artistes. Et comme on pouvait s'y attendre, le morceau est ultra réussi, avec un refrain entrainant et des couplets bien taillés. La rencontre entre les deux rappeurs, ainsi que le clip très scénarisé, (réalisé par Kespey) devrait permettre de faire exploser ce morceau.

DA Uzi bien accompagné sur son album

Pour ce nouvel album, le rappeur signé chez Rec 118 s'est bien entouré avec une tracklist en or. On retrouvera Oldpee, Sofiane Pamart, Kayna Samet , Naps, Lacrim mais aussi Ninho et évidemment Gazo sur le morceau On se reverra plus, dont le clip est disponible ci-dessus.

