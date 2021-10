Une grande consultation lancée auprès des 18-30 ans à l'initiative de France Culture et ARTE

Le questionnaire servira de support à l'organisation du festival des idées « Et maintenant ? », un événement adressé à tous les publics et tourné sur les préoccupations des 18-30 ans.

par Team Mouv'

"Et maintenant ?" a pour but de donner la parole avant l’élection présidentielle . En effet, nos sociétés, nos habitudes, nos modes de vies ont été modifiés en profondeur par la pandémie . La génération 18 - 30 ans, pendant cette crise sanitaire, a été bousculée que ce soit dans sa scolarité, son entrée dans les études supérieures, ses relations sociales ou son arrivée dans le monde du travail .

"Et maintenant ?" à quoi ça sert ?

C’est d’abord un questionnaire anonyme sur la société d’aujourd’hui et de demain . Mis en ligne par ARTE et France Culture depuis le 12 octobre, il est composé de 130 questions réunissant 5 grands thèmes : l’éducation, le travail, la démocratie, l’intimité et la science . Il sera en ligne durant 7 semaines, jusqu’au festival international des idées de demain qui se déroulera le 29 novembre . Le questionnaire est à retrouver ici.

Le festival

Les informations recueillies grâce au questionnaire inspireront la programmation du festival "Et maintenant ?" Organisé le 29 novembre à la Maison de la Musique et de la Radio à Paris et dans des lieux d’enseignement et de transmission partenaires sur tout le territoire, en association avec différents acteurs éducatifs et culturels comme le mk2 Institut . L’événement aura ainsi une véritable dimension internationale . Composé de tables - rondes, débats, master - classes, projections, spectacles, performances, ateliers, recueil de témoignages et d’idées, le festival sera soutenu par une programmation spéciale sur les antennes de France Culture et ARTE .

"Et maintenant ?" Le festival international des idées de demain sera l’occasion de décerner le premier grand prix de l’essai France Culture - ARTE . Ce Prix récompensera un essai traitant d’un enjeu contemporain publié par un chercheur ou un penseur . Ce prix est soutenu par l’Agence Nationale de la Recherche .