Un tableau de Basquiat vendu 93,1 millions de dollars

La maison de ventes aux enchères Christie's a vendu une toile de l'artiste peintre, Jean-Michel Basquiat pour 93,1 millions de dollars, la toile baptisée "In The Case" est la seconde toile pour le peintre new-yorkais a atteindre ce record aux enchères.

par Team Mouv'

L'un des pionniers de la mouvance Underground, Jean - Michel Basquiat a disparu le 12 août 1988 à l'age de 27 ans, son œuvre a longtemps été très sous - estimée . Mais les temps changent, en atteste cette vente, "In the Case" est une toile de 1,98 m sur 1,87 m, peinte en 1983 et représentant un crane sur fond rouge, l'anatomie étant un thème récurrent de l’œuvre de l'artiste. Elle avait été vendue en novembre 2002, pour 999 500 dollars, bien en dessous des 93 . 1 millions de dollars de 2021 .

Il s'agit du second tableau a atteindre une somme aussi élevée pour une toile de Jean - Michel Basquiat : La toile baptisée "Untitled" conserve le record avec 110,5 millions de dollars, vendue en mai 2017 chez Sotheby's à New York .

Jean - Michel Basquiat fait partie de la culture alternative, un mouvement qui se situe en opposition à l'industrie culturelle, qui se place à l'écart des médias de masse, voire en marge de la société. Il collabora avec un autre pionnier de l'Art Contemporain : Andy Warhol.

Jean - Michel Basquiat laisse derrière lui une œuvre de plus de 800 tableaux et 1500 dessins .

Les œuvres des peintres afro - américains longtemps sous - estimées

En effet, les peintres afro - américains ont longtemps été sous - estimés par les collectionneurs et sous - représentés dans les musées. Comme le révèle Le Figaro, à l'occasion de sa grande vente de printemps, Christie's a mis en avant plusieurs artistes noirs comme les new - yorkaises Nina Chanel Abney ( 990 . 000 dollars ) , Jordan Casteel ( 687 . 500 ) et Rashid Johnson ( 1,95 million ) , mais aussi la Britannique Lynette Yiadom - Boakye ( 1,95 million ) et le plasticien ghanéen El Anatsui ( 1,95 million ) , ces artistes ont tous établi de nouveaux records lors de cette vente .

On ne connait pas le nom du nouveau propriétaire de la toile "In The Case", peut - être s'agit - il de Madonna. . . Son ancienne petite amie avec qui il partagea une idylle passionnelle, la chanteuse américaine est une grande collectionneuse des toiles de Basquiat .