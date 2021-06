Tayc et Fary interprètent "Le Temps" et enflamment "La Chanson de l'année"

L'humoriste Fary et le chanteur Tayc ont mis le feu sur le plateau de "La chanson de l'année".

par Team Mouv'

Ce samedi 5 juin, le château de Chambord accueillait l’événement télévisé "La chanson de l'année" présenté par Nikos Aliagas . Le duo Tayc et Fary a commencé son show avec une pointe humoristique jusqu’à ce qu'ils soient encerclés par un chœur de gospel et des danseurs .

Ils ont interprété sur le plateau le tube Le temps de Tayc . Le père de l'afrolove a réussi à se hisser au sommet des charts grâce à ce single bien sucré issu de son album Fleur froide. Le clip a comptabilisé plus de 47 millions de vues sur YouTube, un véritable hit aux vibes romantiques .

Ce soir là, Le Temps et ses sonorités afro/R & B a été remixé version gospel . La magie a pris dans le château de la Loire au son de leurs voix entremêlées . La prestation a été plus que remarquée avec une scénographie à couper le souffle . Si le duo est étonnant, nous avions eu l'occasion de les voir ensemble sur le morceau Hexagone, une reprise gospel de La Marseillaise .

Tayc et Fary perdent face à Patrick Fiori et Florent Pagny

Humour, danse, et vocalises, une recette parfaite qui aurait pu emporter le duo vers la victoire . Finalement, aux coups de minuit, les téléspectateurs ont élu J'y vais de Patrick Fiori et Florent Pagny pour cette édition de La Chanson de l'année 2021 ._Ils succèdent au duo Vitaa et Slimane et leur titre Avant toi_ qui a conquis le public l'année dernière .

Pas moins de 18 morceaux se sont affrontés avec des stars de la chanson française comme Grand Corps Malade, Julien Doré, Slimane, Dadju, Louane, Eddy de Pretto, Hatik, Kendji Girac .