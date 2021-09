Sept personnes se disent victimes de Pierre Ménès à Canal +

Selon une enquête, Pierre Ménès aurait agressé 7 employés de Canal+.

par Team Mouv'

Pierre Ménès, qui assurait pourtant il y a quelques jours être sorti d'affaire quant aux accusations de sexisme à son encontre, vient d'être mis en cause par une enquête interne menée par Canal . La justice devrait être saisie .

Depuis la sortie de Je ne suis pas une salope, je suis journaliste, un reportage qui accusait notamment Pierre Ménès de sexisme et d'agressions sexuelles, l'ex - chroniqueur est en chute libre . Après son licenciement cet été, c'est aujourd'hui ses comportements sexistes qu'on lui reproche à nouveau : dans une enquête interne effectuée par Canal + et publiée par le journal Les Jours, on découvre que Ménès aurait agressé plus de sept personnes .

5 femmes se disent victimes

Parmi ces sept personnes, on compte 5 femmes qui s'estiment "victimes d'agissements sexistes ou de comportements inappropriés", parmi lesquelles Marie Portolano . On se souvient des affaires du smack forcé et de la jupe soulevée en public: la figure mythique du milieu du sport était déjà accusée de plusieurs actes sexistes, accusations qu'il a toujours niées .

Pierre Ménès est maintenant en mauvaise posture, alors que la justice a été saisie. Si le journal révèle également que Canal + aurait couvert les agissements de son chroniqueur star, l'inspectrice du travail en charge du dossier n'a pas laissé passer les différentes déclarations d'agression . Celle - ci a travaillé d'arrache - pied pour faire remonter la situation et la faire connaître du public .

L'avenir semble bien sombre pour Pierre Ménès, qui essayait de se raccrocher aux branches par de nouveaux projets . Ses anciens comportements le rattrapent, et il lui semble compliqué d'y échapper .