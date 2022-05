Regarde le Battle Of The Year France 2022 en direct

Regarde en exclusivité sur Mouv' et en direct le Battle Of The Year France 2022 depuis le Zénith Sud de Montpellier, dimanche 15 mai à partir de 15h30.

Après 2 ans d'absence, Le Battle Of The Year est de retour pour un show unique le dimanche 15 mai à 14h au Zénith de Montpellier.

Pour l'occasion, l'élite des crews Adultes et Kids du Breakdance français se retrouveront au Zénith Sud de Montpellier pour gagner sa place pour la finale Internationale qui se déroulera au Japon en le 4 décembre 2022 à Okinawa (Japon).

Le nouveau format

Cette année, les 8 crews métropolitains et ultramarins continueront à présenter chacun un show chorégraphique mais à l'issue de cette présentation l'ensemble des crews se retrouveront pour la phase de Battle. Les demi-finales et finales de la catégorie Crews Kids se déroulent également au Zénith Sud de Montpellier. Let the Battle Begin !!!!!!

Toujours à l’écoute des évolutions de la Culture Hip Hop, le Battle Of The Year France permet chaque année au public amateur, comme au public passionné, de profiter de ce que produit de mieux le breakdance et la culture Hip Hop tout au long du festival qui précède la grande finale.

Mate en direct

Au programme :

15h30 – 15h40 : Quart de Finale 1

15h45 – 15h55 : Quart de Finale 2

16h00 – 16h10 : Quart de Finale 3

16h15 – 16h25 : Quart de Finale 4

16h30 – 16h40 : Demi-Finale 1 KIds

16h45 – 16h55 : Demi-Finale 2 Kids

17h00 – 17h10 : Demi-Finale 1 Adultes

17h15 – 17h25 : Demi-Finale 2 Adultes

17h25 – 17h35 : Cercles Public 2

17h40 – 17h50 : Finale Crew Kids

17h55 – 18h10 : Finale Crews Adultes