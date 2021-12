"One Piece" : le Tome 100 cartonne et réalise le meilleur lancement de manga en France

Le Tome 100 de "One Piece" explose les compteurs lors de sa première semaine de sortie.

par Team Mouv'

Sorti au début du mois de décembre, le tome 100 de l'incontournable mange One Piece a explosé les ventes en seulement quelques jours, témoignant ainsi de l'affection des français pour ce genre littéraire.

131 270 exemplaires en 3 jours

Mercredi 8 décembre, paraissait le tome 100 de One Piece qui a été vendu à 131 270 exemplaires en seulement trois jours, selon des données GFK. L'éditeur du manga s'est réjoui de ce résultat en déclarant : "Cet exploit fait de One Piece tome 100 le n°1 des ventes du marché du livre sur sa semaine de lancement". Une super nouvelle pour Glénat , l'éditeur, qui avait tiré 250 000 exemplaires (le plus gros tirage pour un manga) de cette centième édition et qui risque donc vite d'écoulé son stock.

Le succès ne s'arrête pas ici pour le manga d’Eiichiro Oda puisque la résonnance de la sortie de ce tome 100 a également impacté les autres numéros de cette série, en attestent les 11 843 exemplaires vendus du tome 1 sur la même semaine.

Ces chiffres impressionnants viennent confirmer que la France est le deuxième pays consommateur de mangas au monde (derrière le Japon). Sur edistat on remarque même que trois mangas figurent parmi les meilleures ventes de bandes-dessinées de l'année : le tome 1 de Naruto se classe deuxième derrière le tome 39 d'Astérix, vendues à plus de 1,2 million d’exemplaires en moins d’un mois, mais devant le tome n°1 de Demon Slayer.

Le manga deviendra-t-il un jour le genre litteraire numéro 1 en France ?