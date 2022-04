Offset rend hommage à Virgil Abloh avec un tatouage

Offset se tatoue le visage de son ami décédé.

par Team Mouv'

Alors que toutes les personnalités les plus influentes de la sphère mode et hip hop lui ont rendu hommage, chacun à sa manière, la mort du directeur artistique de la mode masculine chez Louis Vuitton et fondateur de Off-White, a provoqué une onde de choc. Emporté par une forme rare de cancer, il a su imposer sa touche hip-hop dans le monde du luxe. Il a eu l'occasion de travailler avec d'innombrables personnalités publiques tout au long de sa carrière, notamment Kanye West, ASAP Rocky ou encore Drake.

Plus récemment, c'est Offset qui a décidé de prouver son adoration et lui témoigner son respect avec un tatouage à son effigie.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Un tatouage sur le bras gauche qui affiche le sourire éclatant de ce personnage aimable et serviable. Amoureux de skate et de hip-hop, DJ, architecte, réalisateur, Virgil a porté d'innombrables casquettes. Son éthique de travail, son style, sa curiosité et son optimisme ont fait de lui une des personnes les plus appréciées.

Le Brooklyn Museum va d'ailleurs lui consacrer une exposition, Figures of Speech qui devrait ouvrir le 1er juillet et se terminera le 29 janvier 2023.

Offset n'est d'ailleurs pas le seul à s'être fait tatouer cette icone sur le bras, puisque Drake s'en est fait un aussi en décembre 2021 :

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix