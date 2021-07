Off-White : LVMH rachète 60% de la marque de Virgil Abloh

Virgil Abloh et LVMH annoncent un renforcement de leur partenariat pour de nouveaux projets communs dans le luxe.

On ne présente plus Virgil Abloh : célèbre créateur américain, architecte de formation, il est styliste, directeur artistique pour homme chez Louis Vuitton depuis 2018, fondateur de la marque Off - White, il est aussi designer, DJ et fut un certain temps LE bras droit de Kanye West.

Une carrière rudement menée et des choix créatifs qui ont poussé LVMH, leader mondial des produits de haute qualité, a devenir l’actionnaire majoritaire de Off - White™️ tandis que LVMH et Virgil Abloh poursuivront de nouveaux projets communs dans le luxe. Un accord définitif annoncé ce jour dans lequelLVMH détiendra alors 60% du capital et M . Abloh 40% mais restera directeur de création de la marque qu’il a fondée en 2013 .

L'union fait la force

LVMH et M . Abloh se sont mis d’accord pour étendre encore plus leur collaboration . Cet nouvel accord prévoit de s’appuyer sur l’expertise du Groupe LVMH pour lancer conjointement de nouvelles marques mais aussi développer des partenariats avec des marques existantes dans différents secteurs__, au - delà de celui de la mode . Les premières discussions sur ces sujets auraient déjà démarré . . .

Bernard Arnault, Président - directeur général de LVMH, a déclaré dans leur communiqué de presse : "Nous sommes ravis d’étendre notre partenariat, déjà très fructueux, avec Virgil . Aujourd’hui, nous sommes des témoins privilégiés de son travail créatif et de sa vision exceptionnelle à travers tout ce qu’il réalise avec nous chez Louis Vuitton . Nous allons soutenir Virgil et son équipe pour faire croître encore Off - White™️et nous avons hâte qu’il puisse exprimer avec nous sa sensibilité unique dans d’autres projets qui toucheront l’univers du luxe dans son ensemble . Des défilés de mode révolutionnaires à la création d’une nouvelle grammaire de la mode masculine contemporaine, Virgil a d’ores et déjà laissé une empreinte durable sur la Maison Louis Vuitton . En faisant tomber les frontières et en diffusant une vision profondément inclusive, Virgil a étendu la portée de l’univers du luxe de Louis Vuitton . Nous sommes fiers du chemin parcouru jusqu’à présent et très enthousiastes à l’idée d’ouvrir de nouvelles voies ensemble . "

Virgil Abloh est semble tout ravit de cette nouvelle configuration offrant à son équipe, de plus grands moyens et de nouvelles perceptives : "Depuis près d’une décennie, nous avons construit Off - White™️ comme une marque responsable aux prises avec les préoccupations de notre génération afin de remettre en question le statu actuel . LVMH nous apporte la puissance et la dimension nécessaires pour accélérer notre élan et faire de Off - White™️ une véritable marque de luxe aux multiples catégories et produits ."

Il a confirmé être très enthousiaste à l’idée de travailler avec LVMH sur d’autres collaborations possibles : "Je suis également honoré de pouvoir utiliser ce partenariat pour approfondir mon engagement de longue date visant à offrir de nouvelles opportunités au plus grand nombre et à favoriser plus d’équité et d’inclusion dans notre secteur . Il s’agit d’une nouvelle tribune exceptionnelle pour porter beaucoup plus haut les transformations déjà mises en place ensemble . "

New Guards Group, l'ancien actionnaire majoritaire restera un partenaire opérationnel pour Off - White™ via son accord de licence avec Off - White LLC . La transaction par laquelle LVMH investit dans Off - White™️ est en cour de validation par les autorités réglementaires et devrait être finalisée sous 60 jours .

En attendant, ( re ) découvre la fondation Abloh Fund, créée pour favoriser l'équité et l'inclusion dans l'industrie de la mode en offrant des bourses aux étudiants prometteurs d'origine noire, afro - américaine ou africaine .