Mort de Kentaro Miura, le créateur du manga "Berserk"

Reconnu pour son œuvre culte "Berserk", Kentaro Miura était une référence dans la pop culture.

par Team Mouv'

Triste nouvelle pour le monde du manga, le dessinateur Kentaro Miura connu pour son œuvre culte Berserk est décédé à 54 ans . Pour la culture, Berserk est un manga de dark fantasy qui est un sous - genre qui désigne les œuvres dans lesquelles l'ambiance est très sombre et proche de l'apocalypse .

Sorti en 1989, le manga raconte l'histoire d'une bande de mercenaires et de deux personnages principaux Guts et de Griffith qui évoluent dans un monde médiéval sombre et apocalyptique en proie à la guerre et à ce que l'humanité est capable de faire pour le pire . L'œuvre de Kentaro Miura, considérée pour un public adulte est une référence dans la pop culture depuis près de 30 ans. En plus de son genre précis, le récit de Kentaro se démarquait surtout pour sa qualité visuelle : un dessin très détaillé et un trait incroyablement réaliste .

Je prie pour réussir à la finir de mon vivant .

Une œuvre inachevée

Comme le rapporte Le Monde, Berserk n'offrira pas le dénouement tant attendu par les fans depuis trente ans, Kentaro le confiait lui même lors d'une interview : "A l’époque où j’ai commencé la série, je m’occupais moins de sa fin que de raconter une histoire qui, de toute façon, se terminerait tôt ou tard ; mais aujourd’hui où j’ai pris conscience que la vie n’est pas éternelle, c’est en prenant soin de ma santé que je tente de boucler la série . "

Depuis la triste annonce, de nombreux fans lui ont rendu hommage .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix