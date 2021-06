"Mission Impossible 7" : Tom Cruise pète encore les plombs

Nouveau pétage de câble de Tom Cruise qui se retrouve obliger de suspendre le tournage...

par Team Mouv'

Initiée il y a déjà plus d'un an, le septième épisode de la série de film Mission Impossible est officiellement le plus compliqué à réaliser . Retardé à multiples reprises ( 3 fois déjà ) , l'équipe de réalisation va devoir encore attendre un peu avant de finaliser sa production, car oui mauvaise nouvelle, des nouveaux cas de contagion ont été détectés .

Acteur et coproducteur du film, Tom Cruise avait pourtant fait construire un studio anti Covid - 19 dans l'ancienne base militaire de Longcross, à côté de Londres pour minimiser le plus possible les risques mais malheureusement, ils n'ont pu échapper au coronavirus malgré les consignes de sécurités hygiéniques .

La scène en boite de nuit

C'est malheureusement lors du tournage d'une scène dans une boîte de nuit que des danseurs ont été contrôlés positifs, une soixantaine de personnes ont dû être arrêté pour effectuer des tests PCR . Le tournage est de nouveau suspendu, au moins 10 jours .

Tom Cruise serait très énervé par cette nouvelle perte de temps supplémentaire, alors qu'il impose des règles sanitaires extrêmement strictes sur les plateaux . Il serait encore plus stressé et contrarié qu'en décembre dernier . En même temps, gérer la production, les emplois du temps, son rôle d'acteur, ses cascades et les salariés qui ne respectent pas les consignes, ça doit pas être évident .

Il faut savoir aussi que Mission Impossible 6 avait pété les scores et rapporté très gros au box office . Deux suites avait été annoncées en janvier 2019, toujours réalisées par Christopher McQuarrie, avec un tournage simultané et des sorties prévues pour les étés 2021 et 2022 . Mais là, vu comment c'est compliqué pour le 7ème épisode, la production a abandonné l'idée de tourner le 8ème, du moins pour le moment . . .

En attendant, ( re ) découvre la cascade complètement dingue de Tom Cruise,