McFly & Carlito vont sortir leur premier album

Les youtubeurs McFly & Carlito se lancent dans la musique.

par Team Mouv'

Les youtubeurs les plus populaires du moment, McFly et Carlito, vont sortir un album . En avant - goût, ils ont sorti un premier clip, Je Scrolle .

McFly et Carlito, les prochains musiciens émergents ? C'est en tout cas leur intention . Après avoir conquis le Youtube game presque 7 millions d'abonnés à ce jour ) , les deux influenceurs se lancent dans la musique avec un premier clip, Je Scrolle, qui est extrait d'un album à venir . Le projet du duo sortira le 10 novembre, et le clip, sorti vendredi 15 octobre, est à prendre selon les artistes comme un "apéritif qui précède un festin qui va vous régaler" .

De l'humour à la musique

Le célèbre duo de potes a su s'imposer sur Youtube avec un humour et des collaborations qui ont fait leur succès . Multipliant les rencontres avec d'autres personnalités, leurs émissions créent dès 2010 un engouement certain . Jusqu'à la consécration et leur explosion aux yeux du grand public en 2021 : en février, McFly et Carlito tournent une chanson à la demande du gouvernement pour promouvoir les gestes barrières . Dès lors, c'est l'ascension, et les deux amis finissent à l'Elysée pour un concours d'anecdotes avec le président .

Cependant, au - delà de l'humour, les deux youtubeurs ont toujours eu une affection pour la musique . Dans le Fat Show, leur première émission, MacFly et Carlito s'amusaient à créer des chansons parodiques, comme S vs L, J'effectue le dab et Surcôté vs sous - côté . Le morceau commandé par l'Elysée, Je me souviens, vient s'ajouter à la liste de leurs productions . Bien que plus reconnus pour leurs qualités d'animateurs que celles de musiciens, le duo est vraiment passionné de musique .

Dans une interview avec PureBreak, il y a plus d'un an, ils avaient d'ailleurs fait part de leur envie de se lancer dans l'industrie musicale : "on envisage de faire un album, très fortement, qui donnera lieu à une tournée" . Pour GQ, ils avient également jugé le rap français avec Kaaris, Kalash Criminel et Kanoë . Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que des humoristes se portent sur la musique, comme par exemple Childish Gambino .

Leur début dans la musique est maintenant acté, puisque l'album, qui sortira donc le 15 octobre, est déjà disponible en précommande . Et on sait déjà une chose : les deux amis ont dû s'éclater à le faire . Reste à voir si l'écouter sera aussi agréable . . .