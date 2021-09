Lil Nas X reçoit un prix pour la défense des LGBTQIA+

Pour son engagement envers la communauté, Lil Nas X est nommé Ambassadeur de la prévention contre les suicides.

par Team Mouv'

Si le nom de Lil Nas X fait souvent écho à sa musique et les controverses qu'elle suscite chez ses haters, il est surtout un fier représentant de la communauté LGBTQIA + et un exemple pour de nombreux jeunes qui ont des difficultés à s'affirmer .

Lutter contre le suicide chez les jeunes

The Trevor Project est la plus grande organisation de prévention de suicide et d'intervention de crise pour les jeunes membres de la communauté queer et c'est cette dernière qui a annoncé dans un communiqué la nomination de Lil Nas X en tant qu'Ambassadeur de la prévention de suicide chez les jeunes . L'organisation a choisi le chanteur et rappeur de 22 ans pour sa transparence sur les difficultés rencontrer à cause de sa sexualité et ses pensées suicidaires, son combat pour les troubles psychologiques, mais surtout la célébration quotidienne de son identité . Très heureux de cette nomination, Lil Nas X s'est exprimé dans le communiqué :

"Merci beaucoup à The Trevor Project pour cette nomination et pour tout ce qu'ils font pour la communauté . La discrimination autour du genre et de la sexualité est encore trop présente et notre communauté mérite d'être soutenue et libre d'être ce qu'elle souhaite . Je reçois souvent des messages de fans se confiant sur leur difficultés avec la dépression et leur pensées suicidaires, et cela m'a fait réaliser l'ampleur du problème . Si ma musique ou ma voix et mes opinions peuvent permettre à un seul enfant de se sentir moins seul__, alors ça vaut totalement le coup" .

Un discours qui témoigne d'une réalité difficile pour certains jeunes qui subissent encore aujourd'hui des discriminations pour le simple fait d'être eux même, conduisant certains d'entre eux au suicide . Une enquête menée par l'organisation rapporte que sur l'année passée au moins 42% des jeunes queer ont déjà pensé au suicide : un constat alarmant qui renforce la légitimité de la cause .