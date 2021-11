Lil Nas X : homme de l’année selon GQ

Lil Nas X sur la couverture du magazine GQ pour Men of the Year aux côtés de Tom Holland et Giannis Antetokounmpo.

par Team Mouv'

Le chanteur lauréat d'un Grammy a été annoncé pour les couvertures GQ Men of the Year de cette année aux côtés du champion NBA 2021 Giannis Antetokounmpo et de l'acteur de Spider - Man Tom Holland.

Lil Nas X élu homme de l'année s'exprime dans GQ

Lil Nas X a parlé ouvertement de l'évolution de l'industrie du rap en ce qui concerne la représentation LGBTQ .

Dans l' interview de GQ , il a partagé ses réflexions sur les problèmes LGBTQ et sur le fait d'être un artiste queer :

"J'ai l'impression que cette nouvelle génération de rappeurs qui arrivent, et ceux qui sont ici, vont devoir remodeler leur les pensées . Parce que le changement est en train de se produire . Il va y avoir tellement de rappeurs gays . Il va y avoir plus de personnes trans dans l'industrie et ainsi de suite . Dans dix ans, tout ce que je fais n'aura même pas l'air d'être choquant . "

Lil Nas X est devenu célèbre avec la sortie de son single de rap country 2019 "Old Town Road", avec Billy Ray Cyrus . La chanson a obtenu la certification diamant de la Recording Industry Association of America et a atteint 14 fois le statut de platine aux États - Unis, le plus grand nombre pour un single dans l'histoire de l'association .

Deux ans plus tard, la star de la musique a partagé une lettre qu'il a écrite à son jeune homme au sujet de son identité homosexuelle, écrivant : "Je sais que nous avons promis de mourir avec le secret, mais cela ouvrira la porte à de nombreuses autres personnes homosexuelles pour exister simplement . "