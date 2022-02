Les Flammes, une nouvelle cérémonie dédiée aux "cultures populaires"

Yard, Booska-p et Smile s'associent pour créer un nouveau concours mettant à l'honneur les différentes cultures populaires. Première édition prévue en 2023.

par Team Mouv'

Depuis quelques heures, le changement des photos de profil Instagram et Twitter de YARD, Booska-P et de Smile, avait intrigué les réseaux sociaux. Les deux médias et l'agence digitale spécialisée dans le marketing d'influence et l'événementiel avaient posté une mystérieuse flamme noire et orange. C'est désormais officiel : cette opération de communication teasait l'arrivée d'une nouvelle cérémonie : Les Flammes. Son objectif sera de mettre en avant les "cultures populaires", indique t-on sur le compte twitter de YARD. Le concours, divisé en deux parties, sollicitera un jury d'experts et le grand public, qui sera invité à se prononcer pour "récompenser les organisations, les femmes et les hommes qui auront impacté les cultures populaires en 2022."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Plus qu'une alternative aux Victoires de la musique ?

Le projet de cette cérémonie est en construction depuis plusieurs années, mais on ne peut s'empêcher de penser que cette annonce fait écho à la récente polémique suscitée par les dernières Victoires de la musique. L'impression de réaction directe à l'affaire serait donc due aux hasards du calendrier. Cependant, nul doute qu'un des objectifs de cette cérémonie est d'organiser une cérémonie qui conviera les plus grands noms des cultures "urbaines", snobés par les Victoires. YARD s'est d'ailleurs illustré sur Twitter par son analyse du mépris systémique des Victoires à l'égard du monde du rap et du RnB. Depuis plusieurs années, elle n'est plébiscitée que pour ses impressionnants chiffres de ventes , mais pas toujours mise à l'honneur par certains professionnels de l'industrie musicale.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Mais les Flammes ne veulent pas se limiter à la musique et récompensera les meilleurs créateurs de contenu comme l'a nommé à Mouv' Gallo Diallo, fondateur de l'agence Smile qui accompagne les talents du web :

Oui, il y a un besoin de reconnaissance et mais il y a surtout un besoin de féliciter tous ces acteurs de la pop culture. Aujourd'hui, je fais le constat d'un vrai manque dans l'écosystème actuel des récompenses… ça pourrait être beaucoup mieux. Je veux valoriser des gens qui ne sont dans aucune compétition comme les humoristes de stand up ou les créateurs de contenu… on ne les voit nulle part ! Et là, ça sera une première.

Aucune précision n'a encore été donnée sur le mode de diffusion, le lieu ou les modalités de vote.