Coachella : le festival encore repoussé

Il s'agit du troisième report pour ce festival qui n'a pas eu lieu depuis avril 2019.

par Team Mouv'

2 ans que Coachella n'a pas ouvert ses portes à des festivaliers . L'organisateur du célèbre festival de musique américain, Goldenvoice, a annoncé sur Twitter le nouveau report de cet événement mondial .

Initialement prévu pour avril 2020, Coachella a déjà été repoussé à trois reprises. Sur les scènes du festival devaient originellement se produire Rage Against the Machine, Frank Ocean, Lana Del Rey, Calvin Harris ou encore Megan Thee Stallion et Danny Elfman . Aya Nakamura était également attendue sur place. Une lineup 5 étoiles très attendue par les festivaliers, qui devront encore patienter un an .

Historiquement prévu sur deux week - ends, le rendez - vous californien se tiendra du 15 au 17 avril et du 22 au 24 avril 2022.