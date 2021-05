Lous and the Yakuza : sa sublime campagne pour Louis Vuitton

La collection LV sunglasses se dévoile dans une série de photos et une vidéo ultra stylée.

par Team Mouv'

Véritable icone féminine, Lous and The Yakusa n'a cessé de faire remarquer . A mi - chemin entre pop et rap, elle s’impose sereinement comme l’un des phénomènes majeurs de la scène pop/rap depuis 2020 .

Présente dans différents défilés tels que Dior ou encore Chloé, elle est très rapidement passé d'invité à égérie et grandit bien dans le monde de la musique mais aussi dans celui de la mode, notamment avec Louis Vuitton . Elle fait aujourd'hui partie de la nouvelle campagne pour les LV Sunglasses avec à ses côtés l'actrice américaine Chloë Grace Moretz et la chanteuse sud - coréenne Somi :

"Design et savoir - faire, innovation et tradition

Devant l’objectif de Nicolas Ghesquière, directeur artistique de Louis Vuitton, la jeune belgo - congolaise porte les lunettes de soleil LV Link Square, "conçues pour attirer l'attention", très contemporain avec une forme emblématiques et des touches de finition élégantes dans lesquelles sont incrusté le motif monogramme et le logo Louis Vuitton . Une qualité exceptionnelle et des lignes modernes pour accentuer n'importe quel look, à compléter avec des boucles d'oreille LV Edge Earrings MM . . .

L'occasion idéale pour ( re ) découvrir le clip intense "Je ne sais pas", son featuring avec Sfera Ebbasta et Shablo !