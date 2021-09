Koh-Lanta : la justice interdit les "spoilers" des futurs épisodes

L'émission Koh-Lanta vient de gagner en justice : les personnes qui spoilent les prochains épisodes seront maintenant condamnées.

par Team Mouv'

Après avoir poursuivi en justice les personnes révélant des parties des épisodes non - diffusés de Koh - Lanta, Adventure Line Production vient de gagner sa première victoire contre les réseaux .

D'année en année, les réseaux sociaux sont devenus une problématique de plus en plus pressante pour Koh - Lanta. Insultes, révélations d'anciens candidats et spoilers se sont multipliés, notamment sur Twitter, sans que l'émission de télé - réalité ne puisse réellement faire quoi que ce soit . Les nombreuses tentatives des producteurs pour les faire disparaître ayant échoué, ALP avait fini par porter plainte contre les comptes privés qui spoilent les futurs épisodes de l'émission .

Justice rendue pour la production

Après délibération, l'émission d'aventure la plus célèbre du PAF a obtenu justice . Dans une ordonnance, le président du tribunal judiciaire de Paris a interdit de divulguer tout épisode non diffusé de Koh Lanta . Ainsi, l'identité des comptes anonymes sera révélée, et ces derniers punis, s'ils spoilent de nouveau l'émission, rapporte Le Parisien.

Un ancien aventurier a aussi été mis en garde : ayant une forte tendance à révéler les intrigues à venir et à critiquer la production sur les réseaux sociaux, celui - ci a été repris à l'ordre et recevra désormais 1000 euros d'amende à chaque révélation .

Un grand pas pour la production de Koh - Lanta, dont le succès est aussi le talon d'Achille : chaque jour de diffusion, les réseaux s'enflamment, pour le pire comme le meilleur . AFP a aujourd'hui au moins l'assurance de pouvoir garder le suspens sur l'intrigue des épisodes à venir .