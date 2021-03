Jonathan Cohen imite les annonces de Jean Castex et fait le buzz

Le lendemain des annonces de Jean Castex, une vidéo du comédien Jonathan Cohen reprenant le premier ministre fait le buzz.

par Team Mouv'

Le 18 mars au soir, Jean Castex prenait la parole et annonçait un troisième confinement dont les caractéristiques ont laissé plus d'un téléspectateur confus . Le lendemain, c'est une vidéo du seul et unique Jonathan Cohen, imitant le premier ministre et ses annonces, qui fait le tour de la toile .

L'humour pour sauver de la confusion

"J'arrive avec de mauvaises nouvelles__ . Au vu des chiffres et des courbes qui sont catastrophiques nous allons être dans l'obligation de reconfiner, et ce à partir de vendredi soir . Pour une durée de 4 semaines, 7 jours sur 7 . Désolé d'être aussi strict", commence Cohen, forçant un maximum sur l'accent du sud . "Par contre, vous pourrez sortir de chez vous comme vous voulez sans limite de temps et nous avons repoussé l'heure du couvre - feu de 18h à 19h . Donc confinés . . . dehors . . . comme vous voulez . . . tranquille . et le virus . . . Il va baisser", poursuit - il .

Cette reprise comique met en avant l'aspect un peu décalé de l'annonce d'un troisième couvre - feu, couplée à ce qui ressemble fort à des contraintes moins strictes . C'est ce que semblent en tous cas avoir relevé un grand nombre d'internautes . Cette vidéo n'est pas sans faire penser à celle que Camille Lellouche, autre comédienne et humoriste particulièrement appréciée avait réalisé le 29 octobre, à la suite d'un discours de Macron concernant le retour à un confinement national .