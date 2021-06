iOS 15 : toutes les annonces d’Apple

Le logiciel d’exploitation d'Apple dévoile sa nouvelle mise à jour !

par Geoffrey

C’est toujours un moment très attendu ! La mise à jour de l’iOS, le logiciel d’exploitation de chez Apple dévoile ce lundi sa version 15 sous forme de Beta . Une beta disponible depuis hier pour les développeurs et rendu publique à partir de Juillet .

Pas de grande révolution pour cette nouvelle MAJ, mais quelques petites améliorations à droite et à gauche plutôt intéressante . On notera une nouvelle apparition de notification qui affichera un résumé en fonction de l’heure de la journée afin de vous proposer du contenu toujours pertinent . Le mode Focus permet de choisir les notifications que vous souhaitez recevoir en fonction de votre activité ou du moment de la journée .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Peau neuve également pour l’application Météo et pour le Spotlight qui engrangera plus d’informations . Un wallet qui permet de mettre vos clés de voitures grâce à CarKey, un Facetime compatible désormais avec Android et vos Mac, ainsi qu’un système de collage plus poussé sur les iMessages .

Une beta qu’il faudra prendre avec précaution ! Apple prévient que certains BUG peuvent survenir après l’installation sur certaines applications . Il faudra également bien sauvegarder ses données, vérifier son espace de stockage, et noter scrupuleusement ses mots de passes .