Un collectionneur refuse 415 000€ pour une carte Pokémon

Un collectionneur de cartes Pokémon belge a découvert qu'il possédait une des cartes les plus rares : un Charizard sans ombre de la première édition de 1999. Il en existe environ 2000 exemplaires dans le monde et le collectionneur a déjà refusé une proposition s'élevant à 415 000€.

par Team Mouv'

Depuis 20 ans, Yves Bruynen collectionne les cartes Pokémon, il en possède 10 000 . Sa passion l'a conduit à ouvrir une boutique à Hoogstraten, commune belge où il réside, qui vend tout ce qui est en lien avec Pokémon: des cartes, mais aussi des poupées, des peluches, des vêtements et des sacs à dos . . . Yves est un mordu de l'univers Pokémon, quand il a commencé à cumuler des cartes, il était loin d'imaginer qu'il constituait un trésor . . . Yves raconte sa trouvaille au quotidien belge HLN :

Il y a six ans, j’ai acheté le paquet de cartes qui contenait la carte Charizard à un Néerlandais via Facebook . Cela m’a coûté environ 200 euros .

Le paquet provenait d'une boite de rappel de la 1ère édition de 1999, sortie en édition limitée et uniquement sur la côte ouest des Etats - Unis . Puis, Yves a attendu avant d'ouvrir son paquet de cartes comme il l'explique :

"Pendant des années, j’ai laissé le paquet non ouvert dans ma collection, car il a plus de valeur non ouvert . Mais au début de l’année dernière, j’ai décidé de tenter ma chance et j’ai trouvé par hasard la carte Charizard, la carte préférée des collectionneurs__ . Je l’ai envoyée à PSA (Professional Sports Authenticator) et l’ai récupérée en novembre avec une note parfaite de 10 sur 10 . "

Cette découverte peut changer le cours de sa vie, Yves possède une carte, pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit d'un sans ombre de la première édition de 1999.

Il existe environ 2000 exemplaires de cette carte dans le monde et seulement 121 sur 2000 sont en parfait état .

Voici la carte tant convoitée par tous les collectionneurs, il en existe 2000 exemplaires sur terre - Capture @News

Le collectionneur est conscient qu'il est tombé sur le Saint Graal comme il l'explique au site d'informations généraliste belge 7sur7 :

Je pense qu’il y a plus de chances de gagner au loto que de sortir cette carte d’un paquet .

En novembre 2020, la valeur estimée de la carte est de 200000 €. Mais, il y a peu la même carte s’est vendue pour 423 000 € . Yves a déjà reçu une offre s'élevant à 415 000€, il l'a refusé car la cote va encore grimper, le collectionneur estime que sa carte vaudra d'ici la fin de l'année 1 million d’euros. En attendant, la carte est solidement enveloppée dans du plastique et est stockée dans un étui, qu’Yves conserve dans un coffre - fort de banque .