Fifou, l'œil du rap français présente ses photos dans une exposition

Photographe incontournable dans l'univers du rap français, le talentueux mais non moins discret, Fifou présente ses créations du 21 au 23 janvier, à Paris, avec Tunnel, une exposition commune avec Ciesay.

par Team Mouv'

Le point commun entre Dans la légende de PNL , Rooftop de SCH ou encore Polak de PLK ? Derrière les pochettes de ses albums bien connus, se cache un seul et même homme : Fifou. Photographe incontournable du rap français depuis le début des années 2000, l'artiste exposera ses réalisations dans le troisième arrondissement de Paris, du 21 au 23 janvier. À son actif, plus de 600 pochettes d'albums, parmi lesquels on peut retenir Land de Kekra , Chaise Pliante d'Hatik, _ Stamina _ deDinos, _ BLO II _ de 13 Block, _ Étoile noire _ de Luv Resval...

Intitulé Tunnel , l'exposition est commune avec Ciesay , également cofondateur de la marque Places+Faces. Et le photographe britannique n'a rien à envier à son homologue d'outre-Manche. Sous son objectif ont, entre autres, été immortalisés Drake , Kanye West et Travis Scott.

Tunnel : bar Maddalena, 7 rue Portefoin, 75003, Paris. Les 21, 22 et 23 janvier, de 10 à 19 heures.