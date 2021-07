Electro Street, du clubbing à la scène

Proche de Brahim Zaibat, mis en scène par le légendaire Régis Truchy, le crew Electro Street, ambassadeur de la danse électro, présente " 24h avec la Street " au Cabaret Sauvage à Paris.

( modifié le ) par Yasmina Benbekaï

"24h avec la Street" le premier spectacle du groupe Electro Street raconte l’histoire de 5 danseurs électro, Kyrra, Le Fiasc, Bats, Taylor et Skips "C'est l'histoire d'une amitié et d'amour aussi parce qu'on s'aime tous les 5 . Ca fait longtemps qu'on est ensemble, c'est notre force . Et là, on accueille les gens chez nous au Cabaret Sauvage, on apporte notre touche de danseur électro, mais aussi cette touche d'humain qu'on a entre nous__, de s'entraider, notre rencontre , le spectacle évolue du réveil au coucher, on passe par toutes nos émotions , on est tous les 5 et on sera tous les 5 toute la vie, j'espère ." Raconte Skips en sortant du show .

Electro Street "24h avec la Street" au Cabaret Sauvage ( Photo : Sache Mark )

Avec 15 ans d'expérience, le groupe a déjà vécu pas mal d’aventures ensemble . A eux 5, ils comptabilisent 7 titres de champion du monde de danse électro, la célèbre chorégraphe Blanca Li les avait propulsés sur les planches en 2010 et puis le réalisateur Gaspard Noé les avait sollicités pour son film Climax sorti en 2018. En 10 ans, les 5 danseurs d'Electro Street sont devenus les ambassadeurs de la danse électro, une danse très énergique avec pas mal de bras . " Il y a un langage avec notamment le rotor et le haircut qui sont vraiment électrifié, le haircut c'est un mouvement de bras comme si on se recoiffait et le rotor c'est un mouvement circulaire des avant - bras, ce sont vraiment les bases _qu'on a appris en 2007 et après on a réussi à développer d'autres mouvements et à faire des chorégraphies et à créer des nouveaux step_s . "

La musique du spectacle est signée Pierre Moreau, mais il y a aussi des passages de morceaux du patrimoine électro et surprise un tableau très poétique de Skips sur Gérard Blanc " Une autre Histoire__" . " Je kiffe toute sorte de musique, notamment les sonorités des musiques des années 60 jusqu'à 90 . Quand on les réinterprète à notre manière avec notre langage de danse électro avec nos bras, on peut faire des choses incroyables . On aurait pu faire un spectacle que de ça, mais on ne pouvait pas tout mettre. "

Electro Street ( Photo : Sarah Makharine )

La danse électro est née dans les clubs parisiens début des années 2000 on se souvient tous de la Tektonik, un phénomène qui s’est assez vite essoufflé puis la danse électro est revenu grâce aux Battles Vertifight avec des vidéos aux millions du vue . Aujourd’hui on retrouve même la danse électro dans le clip du dernier morceau de Kery James.

Le spectacle" 24 heures avec la Street" d'Electro Street c’est jusqu'au 01 août du mercredi au dimanche au Cabaret Sauvage à Paris .