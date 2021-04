Des streets artists graffent dans le 19ème à Paris en s'inspirant d'un morceau d'Oxmo Puccino

A l'initiative de l'ICADE, des artistes ont décidé de repeindre les rues du 19ème arrondissement parisien. Et qui de mieux qu'Oxmo pour représenter ces ruelles ?

par Team Mouv'

Les centre - villes de France ne seraient pas ce qu'ils sont sans l'impact culturel des "Street - artistes" et de leurs œuvres gratuites et colorées .

9 œuvres, 9 artistes

Pour égayer les jolies ruelles du 19ème arrondissement parisien, l'ICADE a décidé de s'appuyer sur les street - artistes et les graffeurs pour imaginer de magnifiques fresques . Bien inspirés, ces derniers sont allés piocher leur inspiration dans le poème d'Oxmo Puccino intitulé Horizon Sensuel extrait du projet La nuit du réveil sorti en 2019 . Car c'est bien connu : Oxmo, c'est le 19 en chair et en os ! Les artistes ont laissé libre cours à leur imagination pour donner vie aux murs parfois ternes du parc de l'ICADE . Au total, cette opération aura permis la création de 9 œuvres référencées par l'agence OSARO qui met en valeur les créations des street - artistes français. De superbes photographies des réalisations ont été diffusées sur Twitter :

Mission réussie

Les œuvres de ces artistes bien inspirés sont vouées à rester le plus longtemps possible à la vue des habitants du XIXème . Avec les grues et leurs rouleaux de peinture, ils ont relevé haut la main le défi lancé par l'agence d'urbanisme et feront probablement rêver les petits et les grands !