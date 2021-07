David Delaplace : le photographe organise une exposition sauvage sur Paris

David Delaplace est un photographe reconnu dans le milieu du Hip Hop, Après l'annulation de son exposition estivale, il a décidé de rebondir.. Sur les murs de la capitale avec une "expo sauvage".

par Alexia Piton

Si vous ne connaissez pas encore David Delaplace, retenez bien son nom ! l s'agit d'un photographe- autodidacte qui compte de plus en plus dans le game, il est validé par le milieu hip hop . Suite à l'annonce de l'obligation du pass sanitaire dans tous les lieux culturels regroupant plus de 50 personnes, le photographe a décidé d'annuler son exposition prévue en aout .

Dans une vidéo postée sur ses réseaux, le photographe explique comprendre tout a fait les personnes vaccinées comme celles qui ne le sont pas et c'est pour cette raison qu'il a décidé d'offrir la beauté de ces clichés aux yeux de tous, là où on tous le monde se retrouve : la rue ! Epaulé par une équipe, David a fixé ses clichés sur les palissades du Trocadéro à Paris, ainsi, Booba, SCH, Sofiane, Vald, Nekfeu et beaucoup d'autres, admirent la Tour Eiffel .

"Salut les copains, j’avais prévu une exposition au mois d’août et avec le passe sanitaire mis en place je préféré annuler, ne pas me priver d’une partie de mon public . Du coup je vous ai organisé une petite surprise au # trocadero"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

David Delaplace n'est pas à son coup d'essai il avait déjà, il y a quelques mois, fixé des photos dans la rue . Auteur du très beau livre "Le visage du rap", une contribution importante pour les archives du rap français, il réalise aussi des vidéo à l'aide de drones, au gré de ses escapades en Mustang . C'est un nom à suivre !