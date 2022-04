« Coming of Age », l’exposition immersive en hommage à Virgil Abloh

L’exposition « Coming of Age » retrace le processus créatif de Virgil Abloh, inoubliable directeur artistique de la marque Louis Vuitton et fondateur du label Off-White™

par Team Mouv'

Sur l’esplanade de la fondation Louis Vuitton dans le XVIe arrondissement de Paris repose une maison gonflable rouge floquée du logo "LV" de la célèbre maison de couture française. Pour les visiteurs présents à l’exposition dédiée au très regretté Virgil Abloh, impossible de résister à la tentation de s’y jeter tel un enfant et raviver les souvenirs d’une période d’insouciance passée. Puisque c'est de ça dont il s'agit ici : replonger dans l’enfance, renouer avec la créativité puis immortaliser le passage à l’adulte (coming of age en anglais).

Pensée en 2019 par Virgil Abloh, l’exposition « Coming of Age » a d'abord pris ses quartiers à Los Angeles à la galerie d’art Little Big Man Gallery. Elle a ensuite voyagé aux quatre coins du monde (Milan, New York ou encore Séoul). L’expo itinérante a même permis à des étudiants, artistes et communautés locales d’accéder à un atelier Do It Yourself afin qu’ils puissent créer leur propre fanzine à partir des œuvres qu’ils avaient le plus appréciées. Depuis le 13 avril, l'exposition, devenue un hommage artistique au créateur, a fait une escale dans la capitale, précisément à la fondation Louis Vuitton, pour deux semaines.

Exposition "Coming of Age" à la Fondation Louis Vuitton à Paris en hommage à Virgil Abloh

Pour l’occasion, la maison de couture a retracé l’univers créatif si particulier du célèbre directeur artistique dans une rétrospective immersive où s’y mêlent vidéos, photographies et installations numériques. Virgil Abloh était bien un touche à tout et aimait mélanger les genres. Il était à la fois DJ, architecte, s’intéressait également à la photographie, au cinéma, à la musique mais aussi à la culture skate.

« Coming of Age » explore ainsi ses thématiques de prédilection : la diversité, la jeunesse, les cultures alternatives, les différences de classes sociales. Des thèmes si chers au créateur qui lui ont permis dès son arrivée en 2018 à Louis Vuitton, de bouleverser les codes de la mode, du luxe et d’y permettre l’inclusion des personnes longtemps oubliées voir snobées par le milieu.

Comme un dernier hommage à l'ex-directeur artistique de la maison, la Fondation Louis Vuitton n’a pas manqué de diffuser l’une des dernières vidéos de Virgil Abloh, alors malade, où il s’adresse à la jeunesse, en particulier à ceux qui veulent entreprendre. « La vie est tellement courte que vous ne pouvez pas passer ne serait-ce qu’une journée à vous soucier de ce que les gens pensent de vous. Si vous parvenez à éteindre cette partie de votre cerveau ne serait-ce que quelques heures [ ... ] , je vous promets que cela aura des répercussion incroyables sur votre vie » avait-il dit, plein d'espoir.