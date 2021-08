"Batman" : Robin fait son coming-out bisexuel chez DC Comics

L'ambiguïté qui a pu tourner autour du personnage de Robin dans Batman n'a plus lieu d'être.

Dans le sixième tome de la bande - dessinée "Batman : Urban Legends" sorti ce mardi 10 août 2021, Tim Drake alias Robin ( le 3ème personnage à revêtir le costume de Robin, après Dick Grayson et Jason Todd ) , accepte un date amoureux avec un ami nommé Bernard . Grande première dans le comic dans lequel la sexualité du personnage de Robin a toujours ouvert la porte à l'ambiguïté chez les fans .

Un coming - out bisexuel qui ravit les fans

La scène apparaît dans la partie 3 de l'histoire "Sum of Our Parts", réalisée par l'auteure Meghan Fitzmartin, la dessinatrice Belén Ortega, le coloriste Alejandro Sánchez et le lettreur Pat Brosseau .

Une nouvelle qui a réjouit les fans . En effet, un fan a rapporté sur Twitter cette nouvelle attendue depuis des années par les personnes qui pensaient que Robin était gay ou bisexuel :

"Tim Drake qui fait son coming - out est tellement inspirant, DC n'a jamais voulu un Robin queer, mais après des années et des années de campagne d'écrivains et de fans, c'est finalement arrivé"

Comme le rapporte France Inter, Arnaud Tomasini, rédacteur en chef du site de référence comicsblog . fr explique que c'est un sacré tournant pour ce personnage : C'est un moment important car jusqu'à maintenant les questionnements sur la sexualité de Robin étaient montrés comme quelque chose de négatif" .