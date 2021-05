Apple Music va augmenter la qualité audio de son catalogue avec le lossless

Une meilleure qualité et même de l’audio spatial !

par Geoffrey

Spotify, Apple Music, Deezer… il est parfois difficile de faire un choix quand on veut se lancer dans les plateformes streaming . Alors que chaque marque avance son argument comme la taille du catalogue de Deezer, le coté communauté de Spotify, la marque à la pomme a décidé de lancer une mise à jour pour miser sur la qualité de ses musiques .

En effet, après plusieurs fuites Apple Music vient de confirmer que ses musiques seront désormais sans pertes ( lossless ) en misant sur l’ALAC ( Apple Lossless Audio Codec ) qui permettrait la même qualité que l'enregistrement studio . Il sera possible d'activer la résolution désirée en fonction de la connexion, et même d’avoir des morceaux par défaut en Audio Spatial ( Dolby Atmos ). Ces derniers seront disponibles sur les écouteurs et casques AirPods et Beats ainsi que sur les haut - parleurs intégrés des derniers modèles d'iPhone, d'iPad et de Mac, l'Apple TV 4K et le HomePod .

Une mise à jour qui se fera progressivement avec déjà 20 millions de titres disponibles dès son lancement début juin pour la version finale de l’iOS 14 . 6 . Les titres seront reformatés au fur et à mesure sans frais supplémentaires pour les utilisateurs .