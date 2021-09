Break : on était aux premiers championnat de France de l'histoire et c'était le feu

2 ans avant les JO, retour sur le 1er Championnat de France officiel de breaking.

par Yasmina Benbekaï

Culture Hip Hop

Le premier championnat de France officiel validé par le ministère des sports et de la culture et par la fédération française de danse a eu lieu samedi 28 août au Grand Théâtre de Provence à Aix - en - Provence, magnifique théâtre qui accueillait pour la première fois un battle de breaking . En attendant les JO de Paris 2024, ce premier battle national donne le top départ du circuit fédéral. 14 sélections ont eu lieu partout en France y compris au Dom Tom et avec près de 1000 breakeurs et breakeuses au départ, seulement 4 ont décroché le titre national de champion et de championne . Divisé en deux catégories : moins de 16 ans et plus de 16 ans en battle 1 contre 1 chez les bgirls et bboys de chaque catégorie .

Dans la catégorie moins de 16 ans

Bboy Lucky de Clermont - Ferrand a remporté le titre de champion de France tout comme Bgirl Kimie, une machine comme le confirme Yaman, un des plus grands breakeurs français, membre du jury de ce premier championnat de France "Bgirl Kimie whaou__, je la vois bien à l’international faire des dégâts ! Et puis bravo à Lucky il n’a rien lâché malgré la récupération difficile . Les moins de 16 ans m’ont impressionné, ils ont déjà une maturité et un vocabulaire assez riche pour leur âge" .

Championnat de France Breaking, Bbgirl Carlota ( Photo : Nassir Mokhtari )

Dans la catégorie plus de 16 ans

Bgirl Carlota de Marseille confirme sa place chez les adultes après son passage remarqué aux Jeux olympiques de la jeunesse en 2018 .

Les JOJ, c’était une expérience incroyable et ça me tenait à cœur de confirmer ma place en tant qu’adulte, c’est ce que j’ai fait, je me suis battu pour cette place et le fait de pouvoir dire que je suis la première championne de France Officiel ça, c’est vraiment pas mal.

Chez les Bboys, Khalil qui représente la région Occitanie, a remporté tous les passages hauts la main, il est heureux et déterminé .

Je suis content de ouf, j’ai 29 ans, je suis dans une grande maturité dans ma danse alors oui carrément en route pour les JO.

Championnat de France Breaking, Bboy Khalil ( Photo : Nassir Mokhtari )

"Bboy Khalil grosse performance, ses cartouches sont passées nickel__, et bravo à Bboy Dany Dan aussi pour cette finale exceptionnelle . Et j'ai vu Carlota progresser depuis un moment et bravo à elle, elle apporte quelque chose de différent, frais et léger" commente Bboy Yaman .

Champions de France Breaking, Bboy Lucky, Bgirl Kimie, Bboy Khalil et Bgirl Carlota ( Photo : Nassir Mokhtari )

Ce premier championnat de France officiel a respecté tous les codes d’un battle classique à quelques détails près "Comme toutes les premières fois, faut comprendre, faut digérer, c’est fédéral avec tout le protocole des remises des médailles, la marseillaise__, moi je n’ai jamais assisté à tout ça dans un battle, je ne dis pas que je n’ai pas kiffé mais je me dis il y a un tournant, une évolution, une nouvelle ère" souligne Yaman .

Le championnat du monde aura lieu le 04 décembre au Théâtre du Châtelet .