Zlatan Ibrahimovic : les premières images de son film "I AM ZLATAN"

Le joueur suédois a dévoilé les premières images de son film intitulé "I AM ZLATAN".

La vie et la carrière incroyable de Zlatan Ibrahimovic va être adaptée au grand écran . Le joueur de 39 ans a partagé ce lundi un trailer du biopic qui va lui être consacré, et qui sera disponible en septembre prochain .

I AM ZLATAN, le film

Il s'agira d'une adaptation de la biographie du footballeur, I Am Zlatan Ibrahimović, écrite par David Lagercrantz et le sportif . Dans ce long - métrage, on suivra le parcours du footballeur suèdois, de son enfance dans la banlieue de Rosengård, à Malmö, ainsi que son entrée dans l'équipe de foot de Malmö FF jusqu'a son ascension fulgurante à l'Ajax d'Amsterdam . Côté casting, deux acteurs vont incarner le footballeur dans le film : Dominic Bajraktari Andersson ( de 11 à 13 ans ) et Granit Rushiti ( de 17 à 23 ans ) .

La film sortira le 10 septembre au cinéma en Suède, mais on ne sait pas encore si il sera programmé en France .