"You" : une date et une bande-annonce intrigante pour la saison 3

Le calendrier Netflix s'agrandit avec le retour très attendu de la série "You".

par Team Mouv'

Si le lundi est souvent difficile, surtout au retour des vacances d'été, il y a des nouvelles qui font du bien au moral et ça, Netflix l'a bien compris . La plateforme vient de révéler non seulement la date mais aussi une bande - annonce pour la saison 3 de la très attendue série You.

Le grand retour

C'est un lundi plein de suspens chez Netflix qui vient de mettre fin à une très longue attente chez les fans de la série à succès intitulée You. Pour rappel, la série débarquait sur nos écrans en 2018, inspirée du roman de Caroline Kepnes, You, c'est l'histoire de Joe Goldberg : un homme normal en apparence mais qui a tendance à devenir totalement obsédé par les femmes dont il tombe amoureux, ce qui peut le rendre même dangereux . . .

Très rapidement, le programme a trouvé son public et un vrai engouement s'est emparé du programme, si bien qu'un an après, en 2019, la saison 2 toujours plus dérangeante, revenait sur les écrans . Si une saison 3 avait été rapidement annoncée, les fans sont restés sans nouvelles depuis sur l'avancée de la série . C'est donc une longue attente qui est sur le point de s'achever puisque le troisième volet des aventures de Joe arrivera dès le 15 octobre sur la plateforme .

Un teaser intriguant

Comme Netflix ne fait pas les choses à moitié, c'est avec un teaser intriguant que la saison 3 s'annonce : dans une vidéo d'une minute et quelques secondes, on entend la voix de Joe, faire la narration : il s'adresse à son fils, Henry . Coté images, et c'est là où l'intrigue prend place, on assiste à la conception d'un gâteau de cérémonie sur lequel est écrit "Welcome baby Henry".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Il s'agit donc d'un gâteau de naissance pour ce futur bébé qui semble être le fils de Joe, pourtant rien ne laissait présager à la fin de la deuxième saison que Joe allait devenir père . . . Cela redistribue donc les cartes sur ce qui a pu se passer dans la vie de ce personnage aussi attachant qu'effrayant .