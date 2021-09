"You" saison 3 : un premier trailer sanglant

Le thriller romantique de Netflix revient avec une bande-annonce qui fait froid dans le dos.

par Team Mouv'

Joe et Love sont de retour dans la bande - annonce de la saison 3 de You, et il semble que leurs mésaventures se poursuivent . Un trailer horrifique qui nous replonge dans le quotidien morbide du couple le plus barré du petit écran .

Joe Goldberg ( Penn Badgley ) est papa, et pas avec n'importe qui : la saison semble commencer alors que son couple avec Love ( Victoria Pedretti ) est au beau fixe. Les deux amants ont eu un petit garçon, et ont décidé de s'installer dans une banlieue tranquille . Mais la bande - annonce nous permet de comprendre que ces doux moments ne vont pas durer .

Meurtres et thérapie de couple

A la surprise des fans, le couple semble se rendre en thérapie. Improbable, mais vrai, les deux personnages vont essayer de se défaire des démons qui les poursuivent . Si la thérapie s'annonce tragi - comique, elle est peut - être d'ailleurs la conséquence des tromperies de Joe.

En effet, si l'on en croit les quelques images diffusées par Netflix, le jeune papa semble avoir du mal à laisser ses instincts criminels au grenier . Fasciné par une nouvelle voisine, il va sans doute reprendre ses habitudes de chasseur, cette fois - ci sous le regard méfiant de Love . . . et de la police, qui surveille apparemment le foyer .

Mais You, c'est avant tout un thriller meurtrier, et le trailer laisse entendre que les deux amoureux n'ont pas vraiment envie d'abandonner leur vie de criminels . Un corps emballé dans un sac poubelle, une main baguée et ensanglantée et l'air sombre du couple nous font vite comprendre que ces derniers vont sans doute remettre ça . . . à moins qu'ils ne s'entretuent, comme le laisse entendre leur thérapeute .

Rendez - vous le 15 octobre sur Netflix pour suivre la romance flippante de Joe et Love dans une saison 3 qui semble aussi sombre que les précédentes .