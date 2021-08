Wu Tang Clan : la série sur le groupe mythique dévoile le trailer de la saison 2

La série "Wu-Tang : An American Saga" revient sur Hulu avec un nouveau teaser bouillant.

par Team Mouv'

Si l'album le plus rare du Wu - Tang Clan vient d'être acheté aux enchères, le groupe est encore sur le devant de la scène avec la saison deux de la série sur leur histoire . Le trailer de cette dernière saison de Wu - Tang : An American Saga est puissant et nous plonge dans l'époque 90's de la East Coast .

Un teaser de dingue

La série Wu - Tang : An American Saga est dispo depuis 2019 sur la plateforme américaine de streaming appelée Hulu . La deuxième saison est prévue pour le 8 septembre et Hulu vient juste de balancer le teaser . Malheureusement pour les fans français, ce site de streaming n'est pas accessible dans l'Hexagone . . .

Selon Hypebeast, la première saison se concentrait sur la formation du groupe et la seconde mettra l'accent sur la création du premier album : Enter the Wu - Tang ( 36 Chambers ) . Dans la bande - annonce on peut entendre les classiques en fond sonore pour nous mettre dans le bain .

On découvre aussi quelques extraits de leur histoire : le choix de leur nom de scène, la signature sur le label Def Jam . Dans cette bande - annonce, Ashton Sanders, l'acteur vedette qui joue RZA, fait son apparition . Lui et le reste de la bande sont prêts à "changer toute cette industrie". Ce teaser donne envie de se mater toute la série ou d'écouter toute la discographie des Wu Tang, à vous de choisir !