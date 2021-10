"Wonder Woman" : le troisième film est en préparation

Patty Jenkins a confirmé qu'elle préparait un "Wonder Woman 3" avec Gal Gadot. C’est lors de l’événement spécial fans DC FanDome que la réalisatrice a fait cette annonce.

par Team Mouv'

La réalisatrice de la saga Wonder Woman à annoncé la sortie du troisième volet malgré une sortie compliqué pour Wonder Woman 1984. Pourtant, ça n’a pas empêché la Warner et DC de lancer la production d’une suite, et le tout, en reprenant la même équipe .

Wonder Woman 1984 : une sortie délicate

Warner Bros a confirmé que Wonder Woman 1984 a rapporté pour le moment 36,1 millions de dollars dans les cinémas du monde depuis sa sortie, dont 16,7 millions de dollars qui proviennent directement des places de cinémas vendues aux États - Unis et au Canada . Malgré 166 millions de dollars au box - office, soit environ 660 millions de moins que le premier film, il s'agit de la sortie la plus lucrative aux États - Unis depuis le début de la pandémie .

Le film était sorti simultanément au cinéma et sur HBO Max . Malgré une sortie compliquée, le film a réussi à avoir des critiques plutôt bonnes ( même si il a recueilli des mauvaises notes sur certains sites ) , mais il a également permis d'agrandir le nombre d'abonnements à HBO Max .

Ce que l'on sait sur le prochain film

En plus de Gal Gadot, Wonder Woman 3 mettra en vedette Lynda Carter, l’actrice qui a joué Wonder Woman dans la version sérialisée de 1976 à 1979 . Lynda Carter avait déjà fait une apparition dans Wonder Woman en 1984 et sera de retour pour ce troisième volet .

Sa réalisatrice, Patty Jenkins, s’est imposée comme une grande défenseuse de l’expérience en salles, sans éviter les foudres de Netflix et autres plateformes de streaming .

Aucune date de sortie n’a pour le moment été annoncée pour ce Wonder Woman 3, mais ça ne saurait tarder !