"The Wire" : les créateurs développent une nouvelle série pour HBO

David Simon et George Pelecanos, le duo derrière la série à succès se reforme pour un nouveau projet.

par Team Mouv'

Bonne nouvelle pour les fans de la série The Wire : les réalisateurs de la série policière la plus suivie des années 2000 s'unissent à nouveau pour une future série comme le rapporte Allociné.

Après le ssucès de The Wire, diffusée de 2002 à 2008, les deux compères ont également réalisé d'autres séries à succès comme Treme dédiée à l'univers de la musique Jazz, et plus récemment The Deuce un drame explorant l'essor de l'industrie pornographique dans les années 80 . Cette fois - ci, retour aux sources pour le duo talentueux, avec une immersion dans l'univers policier et au cœur du crime, pour cette nouvelle série intitulée We Own This City explorera l'histoire vraie d'une unité spéciale créée pour lutter contre le crime à Baltimore, la Gun Trace Task Force de Baltimore .

Une série authentique

La série repose sur l'intrigue du livre We Own this City: A True Story of Crime, Cops, and Corruption soit Nous possédons la ville : Une histoire vraie de crimes, policiers et corruption du journaliste d’investigation Justin Fenton qui retrace l'histoire de cette unité spécialement conçue pour vider les rues de Baltimore des armes à feu et des criminels sans scrupules . Cependant, la Gun Trace Task Force deviendra tristement célèbre pour sa corruption : vols de bijoux, drogues, et argent, corruption de preuves . . . une plongée dans la délinquance qui mènera huit membres de l'unité devant la justice en 2017 .

La série promet une perspective réaliste et satirique sur la frontière entre le bien et le mal, ou comment devient - on le criminel que l'on essaie de vaincre .