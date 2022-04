Will Smith : suite à la gifle à Chris Rock, il est banni pendant 10 ans des Oscars

La sanction est tombée pour l'acteur Will Smith suite au scandale des Oscars 2022.

par Team Mouv'

Le conseil d'administration de l'Académie, qui compte dans ses rangs des stars comme Steven Spielberg ou Whoopi Goldberg, avait entamé une procédure disciplinaire contre le comédien la semaine dernière suite à la gifle que l'acteur avait donné à Chris Rock en plein milieu de la cérémonie le 27 mars 2022. L'humoriste avait fait une blague sur les cheveux de la femme de Will Smith, Jada Pinkett-Smith.

Un acte du comédien qui a fait polémique et pour lequel Will s'est excusé s'est excusé auprès de Chris Rock dans un message publié sur Instagram. L'acteur avait même pris la décision de démissionner de l'Académie des Oscars en déclarant : "Mes actions lors de la cérémonie des 94e Oscars ont été choquantes, douloureuses et inexcusables"

La sanction : 10 ans sans Oscars

La sanction disciplinaire est tombée : Will Smith sera interdit de toute cérémonie des Oscars, ce pendant 10 ans. Une décision annoncée ce vendredi 8 avril via un communiqué.

En parallèle de cette sanction, I'acteur est boycotté par l'industrie. En effet, Netflix a mis le film Fast & Loose en pause, l'acteur devait incarner le rôle principal, celui d'un patron de mafia qui perd la mémoire après s'être fait agresser. Sony a mis la franchise culte Bad Boys en stand by.

Une décison acceptée par Will

Suite à cette sanction, Will Smith s'est exprimé et a déclaré : "J'accepte et respecte la décision de l'Académie"

