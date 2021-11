Vin Diesel demande à Dwayne Johnson de revenir pour conclure la saga "Fast & Furious"

Après le gros clash entre Vin Diesel et Dwayne Johnson, qui avait mené au départ de The Rock dans la saga Fast & Furious, Vin Diesel demande publiquement son retour dans la franchise !

Vin Diesel lance un appel à la paix avec Dwayne Johnson dans une publication Instagram . Vin lui demande de revenir pour les derniers Fast & Furious .

Le clash entre Vin Diesel et Dwayne Johnson a été assez intense, au point que The Rock a officiellement dit qu'il ne reviendrait plus dans Fast & Furious .

Mais Vin Diesel veut recoller les morceaux . Dans un message posté sur Instagram, il lance un appel à The Rock, pour que Hobbs revienne au moins une dernière fois dans la saga, en sachant que Fast & Furious 10 et Fast & Furious 11 se filmeront presque en même temps, et seront les derniers films de la saga .

"Mon petit frère Dwayne… le moment est venu . Tu sais que mes enfants t'appellent Oncle Dwayne à ma maison . Il n'y a pas de fin d'année qui passent sans que vous ne vous souhaitiez vos meilleurs vœux… Mais le moment est venu . L'héritage t'attend . Le monde attend le grand final de Fast 10 . Je t'ai dit il y a des années que j'allais tenir ma promesse envers Pablo ( Paul Walker ) . J'ai juré que nous allions réussir à conclure la saga en apothéose à partir de Fast 10 ! Je dis ça avec amour… Tu dois venir, tu as un rôle très important à jouer . Hobbs ne peut être joué par aucun autre . J'espère que tu te montreras à la hauteur de cette occasion et que tu accompliras ton destin . "

Dwayne Johnson n'a pas encore réagit à cet appel . . . On a hâte d'entendre la réponse de Dwayne Johnson .

Fast & Furious 10 et Fast & Furious 11 seront à nouveau réalisés par Justin Lin . Le premier sortira en avril 2023 au cinéma .