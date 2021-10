"Venom" 2 : Tom Hardy s’est inspiré des voix de Busta Rhymes, Method Man, Redman…

La voix de "Venom" serait inspirée par Busta Rhymes, Method Man, Redman et d'autres rappeurs.

Alors que Venom fait frissonner les fans, Tom Hardy, qui incarne le personnage éponyme à l'écran, s'est confié sur l'origine de la voix de l'anti - héros . Et dans ses inspirations, on compte un certain nombre de grandes figures du rap américain .

On ne savait pas forcément Tom Hardy fan de rap . Et pourtant, l'acteur, reconnu comme un des plus comédiens les plus populaires actuellement, s'est inspiré des grands noms du rap américain pour développer la voix de Venom, l'anti - spiderman le plus aimé du cinéma . Alors que le deuxième opus du film, Let There Be Carnage, fait un carton au cinéma, l'acteur est revenu sur la création de son personnage avec BBC Radio 1 .

Venom inspiré par plusieurs références rap

Quand on demande à Tom Hardy de recréer la voix de son personnage pendant l'interview, celui - ci ne peut s'empêcher de la comparer avec celle de Bane dans Batman : The Dark Night Rises . Mais, loin de donner deux fois la même prestation, l'artiste aime approfondir ses personnages et leur apporter un grain unique : pour que son personnage soit réellement hors du lot, il y a ajouté un twist plus rap .

"Du coup, je mélange un peu de Busta Rhymes, un peu de Method Man, et de Redman, un peu James Brown, et une pincée de Richard Burton__", a expliqué Tom Hardy . Des voix lourdes et profondes, pleines de caractère, à l'image de celle du dernier de la liste, Richard Burton, un acteur anglais à l'accent gallois prononcé .

En vrai artiste, Tom Hardy a donc composé un personnage singulier dont les origines sont lourdement référencées . L'acteur surprend ainsi par sa culture hip - hop développée, au - delà de ses connaissances cinématographiques, et nous propose un personnage décalé et inoubliable .