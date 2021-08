"Venom 2" : nouvelle bande-annonce avec Carnage pour le film

"Venom : Let There Be Carnage " se dévoile avec un deuxième trailer.

par Team Mouv'

On vous en avait parlé le volet 2 du film Venom a été repoussé et arrivera dans nos salles obscures le 20 octobre 2021 .

Sorti en 2018, le film Venom a connu un accueil critique glacial. Le film a seulement 29% d'avis positifs sur le site spécialisé Rotten Tomatoes, et a été qualifié de "film sans âme", de "catastrophe" ou encore de "ringard" . Mais contre toute attente, malgré le lynchage médiatique, le film a cartonné au box office et est même devenu l'un des plus gros succès de l'année 2018.

Pour Venom : Let There Be Carnage réalisé par Andy Serkis (La Ferme des animaux, Breathe, Mowgli . . . ) on retrouvera bien sûr Tom Hardy dans la peau de Venom. Le britannique sera opposé à Carnage, le méchant de l’histoire joué par Woody Harrelson . Au casting on retrouvera également Michelle Williams et Naomie Harris .