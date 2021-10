"Validé" saison 2 : Rohff a modifié lui-même sa scène avec Bosh

Rohff a choisi lui-même comment se déroulerait sa scène avec Bosh dans "Validé".

par Team Mouv'

Selon Franck Gastambide, qui a réalisé Validé, Rohff a apporté quelques modifications à sa scène avec Bosh dans la saison 2 de la série . Aucun spoiler !

Alors que la saison 2 de Validé est sortie ce lundi 11 octobre avec des résultats de lancement impressionnants, la scène où l'on voit Bosh avec Rohff en guest - star continue de faire le buzz comme un des moments les plus forts de la série. Les quelques minutes d'apparition de Rohff ont régalé le public, et les anecdotes liées au tournage ne cessent de pleuvoir, au plus grand plaisir des fans .

Rohff voulait "rajouter des trucs" à la scène

Rohff, qui faisait ses débuts devant une caméra, a complètement séduit son audience . Mais plus qu'acteur, le rappeur de 43 ans s'est fait scénariste et metteur en scène : à la lecture de son passage avec Bosh, celui - ci a décidé d'y apporter des changements . Selon Franck Gastambide ce dernier aurait en effet dit “Ouais, c’est pas mal . C’est pas mal Franck . Mais je dois rajouter des trucs" quand le réalisateur lui a montré le texte .

Pour éviter de trop spoiler la scène, sans rentrer dans les détails, Franck Gastambide explique à Mehdi Maïzi dans Le Code : "Il faut voir la scène . Mais il y a le moment où il fait la prière, et ce n’est pas moi qui ai l’idée de ça . C’est son idée . Et il se passe un truc quand il le fait__" . En effet, Rohff a souhaité ajouter du réalisme à la scène en y intégrant des éléments de sa vie passée et de son propre vécu .

Des modifications qui n'ont fait que rajouter du charme à la séquence, et que le réalisateur a donc accepté avec enthousiasme . Pour Gastambide, de toutes façons, cette scène allait être mythique : il dit lui - même avoir été extrêmement touché par la rencontre des deux rappeurs . Il confie d'ailleurs que cette scène était pour lui "un fantasme", et que, selon lui, la magie a absolument fonctionné, notamment grâce à la performance de Rohff .

L'artiste du Code de l'Honneur a donc plus d'un tour dans son sac : on le savait multi - talents, mais pas à ce point là . Sa sensibilité artistique a pu rajouter un élément central de la série, et créer une scène qui restera dans les esprits .