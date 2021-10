"Validé" saison 2 : les premiers chiffres sont déjà fous

A peine sortie, la saison 2 de la série événement "Validé" est déjà en train de cartonner.

par Team Mouv'

Bonne nouvelle pour tous les fans de Validé : après plus d'un an d'attente, la saison 2 est disponible depuis lundi 11 octobre sur Canal +. La série de Franck Gastambide a connu un immense succès en France et à l'international si bien qu'elle a été vendue à HBO Max .

La saison 1 dans laquelle on a pu voir la trajectoire de Apash (Hatik) et de ses amis marquée par des apparitions de guests du rap game . Pour cette saison 2, place à la rappeuse Original Laeti incarnée par Lætitia Kerfa qui devient l'héroïne de cette saison tant attendue . Mouv' t'a fait son portrait à découvrir juste ici .

Plus d'un an après la fin de la saison 1, les fans sont au rendez - vous et le succès aussi !

Carton pour la saison 2

La série peut déjà se féliciter d'avoir conquis ses fans car elle comptabilise plus d'un million de visionnages via l'application myCANAL en quelques heures seulement après sa sortie ce lundi 11 octobre . Record historique pour une création originale Canal + :

