"Validé" saison 2 : la première image de Rohff dans la série

Franck Gastambide continue de dévoiler petit à petit les images de la saison 2 de "Validé".

par Team Mouv'

Pour la saison 2 de Validé, le réalisateur avait promis un casting encore plus impressionnant que celui de la première saison, et il tient visiblement parole . On savait depuis octobre 2020 que Rohff serait de la fête mais cette information vient d'être confirmée par Franck Gastambide lui - même qui a dévoilé une photo pour teaser la saison 2 de Validé, la série canal à succès . Et visiblement, Rohff se retrouve dans de beaux draps. . .

Sur cette image partagée sur le compte Instagram officiel @validé _ laserie, on aperçoit Housni dans une scène critique . En face de lui, Bosh aka karnage dans la série le braque avec une arme a feu au beau milieu d'une pièce vide et mal éclairée . Quand on sait a quel point le personnage Karnage est impulsif, méchant et incontrôlable . . . on peut facilement s'imaginer que le personnage de Rohff s'est attiré des gros soucis dans cette seconde saison .

Le premier épisode très attendu

Récemment, Franck Gastambide a laissé savoir que les premiers épisodes de la saison 2 de son bébé allaient bientôt voir le jour . En tous cas, ils sont montés et le réal a l'air satisfait. Dans les messages des internautes, on peut clairement sentir que l'attente autour de cette saison est énorme . Pour l'heure, personne ne peut donner une date précise pour la sortie du premier épisode mais le tournage s'est terminé en décembre 2020. La série française numéro 1 en 2020 devrait cependant bientôt revenir sur nos écrans .