"Validé" saison 2 : la bande-annonce est dispo !

Après des mois d'attente, la première bande-annonce de la saison 2 de "Validé" est enfin là.

par Team Mouv'

C'est l'événement série de cette fin d'année : la sortie de la saison 2 de Validé, sur Canal + . Après une première saison riche en succès pour la création de Franck Gastambide, la chaîne a décidé de prolonger le plaisir des fans avec une deuxième saison .

Une saison 2 axée sur une jeune rappeuse

Cette saison 2 promet d'être riche en action et forte en émotion . Dès le début de cette bande - annonce, on comprend quel va être le fil rouge de cette nouvelle saison, qui se fera sans Hatik . William, Brahim et Dj SNO, vont rendre hommage à son personnage, Apash, abattu brutalement à la fin de la saison 1 . Tous les trois, ils vont monter un label en son honneur : Apash Music . Ensemble, ils vont se mettre à la recherche d'une première signature, et vont porter leur choix sur Laeti, incarnée par l'actrice Laetitia Kerfa, qui aura le rôle principale de cette saison 2 .

Le synopsys de la saison 2 : "Un an après la mort tragique de Clément, William et Brahim lancent le label Apash Music pour honorer la mémoire de leur ami . Ils misent tout sur Sara, une jeune rappeuse qui, en plus de son combat pour exister en tant que femme dans le rap game, voit son passé trouble ressurgir…"

Il y a quelques semaines, un premier teaser avait été dévoilé, dans lequel on pouvait apercevoir de nombreux guests : comme Soolking, YL, Naps, Dinos, Kery James, ou encore Rohff, très attendu . Toujours pas de date précise pour la sortie, mais ça sera courant octobre 2021 .