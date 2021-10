"Validé" saison 2 : gros record de streams en moins d'une semaine

La saison 2 de la série événement "Validé" bat des records d'audience incroyables.

par Team Mouv'

Bonne nouvelle pour tous les fans de Validé : après plus d'un an d'attente, la saison 2 est disponible depuis lundi 11 octobre sur Canal +. La série de Franck Gastambide a connu un immense succès en France et à l'international si bien qu'elle a été vendue à HBO Max .

La saison 1 dans laquelle on a pu voir la trajectoire de Apash (Hatik) et de ses amis marquée par des apparitions de guests du rap game . Pour cette saison 2, place à la rappeuse Original Laeti incarnée par Lætitia Kerfa qui devient l'héroïne de cette saison tant attendue . Mouv' t'a fait son portrait à découvrir juste ici .

Record monstre pour la série

En à peine 6 jours d'exploitation, la série évènement cumule déjà plus de 10 millions de streams pour sa saison 2, record absolu pour Canal + qui fait plus que la saison 1 au même moment :